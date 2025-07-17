Опрос показал отношение россиян к цифровому рублю

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более трети россиян (40%) не видят преимуществ в использовании цифрового рубля в сравнении с наличными или безналичными деньгами, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
При этом, по результатам опроса, лишь 9% опрошенных точно бы хотели воспользоваться цифровым рублем, а 27% скорее не хотели бы попробовать.
Согласно данным ВЦИОМ, термин «цифровой рубль» вызывает у 30% граждан РФ ассоциацию с виртуальными деньгами, а у 27% опрошенных — с криптовалютой. В то же время почти половина респондентов (45%) имеют лишь общее представление о цифровом рублей, в свою очередь 43% слышали этот термин, не не совсем понимают, что он значит.
Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-онлайн» проведен 5 июля среди 1662 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.