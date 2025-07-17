Опрос показал отношение россиян к цифровому рублю

Согласно данным ВЦИОМ, термин «цифровой рубль» вызывает у 30% граждан РФ ассоциацию с виртуальными деньгами, а у 27% опрошенных — с криптовалютой. В то же время почти половина респондентов (45%) имеют лишь общее представление о цифровом рублей, в свою очередь 43% слышали этот термин, не не совсем понимают, что он значит.