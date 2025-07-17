«Нужно мыть несколько раз в день»: где на кухне обитает больше всего бактерий

Кухня является вечным местом обитания бактерий, поэтому очень важно, чтобы там всегда было чисто. Много усилий, чтобы убрать эту комнату, не требуется, но есть определенные зоны, которые считаются самыми опасными для здоровья человека. Какие именно, выясняла «Вечерняя Москва».