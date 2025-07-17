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Проспект Дзержинского в Минске перекроют на выходные: где будут пробки и как объехать

С 5 утра 19 июля в Минске полностью закроют движение на проспекте Дзержинского. Об этом сообщает предприятие «Столичный транспорт и связь».

Ограничения начнутся в субботу на нечетной стороне проспекта, а уже в воскресенье, 20 июля, дорожники переключатся на четную. Работы охватят участок от МКАД, включая развязку, до улицы Космонавтов. В воскресенье доступ к повороту с Дзержинского на Космонавтов восстановят.

В организации просят учитывать ремонт при планировании поездок — особенно тем, кто будет въезжать в город со стороны МКАД: этот маршрут фактически заблокирован на два дня.

Как изменится движение общественного транспорта.

Троллейбус № 10 будет объезжать ремонт по улицам Есенина, Рафиева, проспекту Любимова, проспекту Газеты «Правда» и улице Голубева.

Автобус № 103 будет двигаться по Каролинской, Чюрлениса, Дзержинского, затем по улице Есенина.

Автобусы № 147 и № 150 направят по маршруту: Наполеона Орды — Яна Чечота — Каролинская — местный проезд — Чюрлениса — Дзержинского — Есенина.

Полный список измененных маршрутов доступен на сайте «Столичного транспорта и связи».