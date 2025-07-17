Проспект Дзержинского в Минске перекроют на выходные: где будут пробки и как объехать

Ограничения начнутся в субботу на нечетной стороне проспекта, а уже в воскресенье, 20 июля, дорожники переключатся на четную. Работы охватят участок от МКАД, включая развязку, до улицы Космонавтов. В воскресенье доступ к повороту с Дзержинского на Космонавтов восстановят.