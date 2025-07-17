Омичка смогла получить от ТСЖ 153 тысячи рублей после затопления квартиры

Пострадавшая рассказала, что вода лилась по стенам и через потолочные светильники во всех комнатах. В результате повредились отделочные материалы, напольные покрытия, мебель и личные вещи омички. Как выяснилось, причиной происшествия стала авария на общедомовом стояке холодного водоснабжения. За эту инженерную систему отвечает товарищество собственников.