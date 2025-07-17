Омичка смогла получить от ТСЖ 153 тысячи рублей после затопления квартиры

Жительница Омска через суд взыскала с ТСЖ «Гранит» 153 тысячи рублей за ущерб, причиненный затоплением квартиры. Инцидент произошел в конце 2024 года в многоэтажном доме Октябрьского округа. Об этом сообщило ГУФССП региона.
Пострадавшая рассказала, что вода лилась по стенам и через потолочные светильники во всех комнатах. В результате повредились отделочные материалы, напольные покрытия, мебель и личные вещи омички. Как выяснилось, причиной происшествия стала авария на общедомовом стояке холодного водоснабжения. За эту инженерную систему отвечает товарищество собственников.
Суд удовлетворил иск частично, обязав ТСЖ выплатить компенсацию за материальный ущерб, моральный вред и судебные издержки. После предупреждения приставов о возможных санкциях товарищество добровольно погасило задолженность в полном объеме.
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