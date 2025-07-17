В день матча «Рубин» — «Зенит» в Казани ограничат продажу алкоголя

Согласно документу, в воскресенье, 27 июля, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в ряде районов столицы Татарстана. В частности, запрет охватывает следующие улицы: Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского. Под ограничения также подпадают торговые точки, расположенные в пределах установленных границ, включающих район от проспекта Амирхана до улицы Гаврилова и далее вдоль береговой линии Казанки, с охватом прилегающих территорий и объектов, включая магазин «Мегастрой».