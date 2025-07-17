В Абакане расследуют наезд электросамоката на 5-летнюю девочку

В Абакане возбуждено уголовное дело по факту нанесения травмы 5-летней девочки в результате наезда электросамоката. Инцидент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.
Согласно размещенной информации, 16 июля 2025 года на улице Ивана Ярыгина в Абакане молодой человек, управляя электросамокатом, совершил наезд на 5-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения.
Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).
В настоящее время устанавливается личность и местонахождение водителя транспорта. Следователи проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае возбуждены уголовные дела против водителей электросамокатов. Оба электросамоката были изъяты и помещены на специальную стоянку.