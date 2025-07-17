Минчане могут пожаловаться на просрочку и высокие цены в магазинах. Подробности сообщили в пресс-службе Минского городского объединения профсоюзов, пишет агентство «Минск-Новости».
Согласно информации, жители Минска 17 июля, в четверг, смогут сообщить жалобы и предложения в общественную приемную в период с 11.30 до 20.30. В частности, минчане могут высказать замечания в связи с ценами на товары, качеством продукции, недостаточным ассортиментом товаров и так далее.
Всю информацию можно сообщить по указанному номеру телефона: +375 (29) 35−000−32. Сообщается, что все ситуации будут проанализированы и в случае необходимости специалисты выедут на место.
Тем временем МАРТ заявил про изменения в работе рынков в Беларуси.
Кстати, белоруска рассказала, как смогла вырастить гигантскую клубнику: «Вес ягоды составил 173,5 грамма».
Кроме того, МАРТ Беларуси подсчитал, что полный комплект школьника обойдется в сумму до 1300 рублей.