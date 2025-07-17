Минчане могут пожаловаться на просрочку и высокие цены в магазинах

Согласно информации, жители Минска 17 июля, в четверг, смогут сообщить жалобы и предложения в общественную приемную в период с 11.30 до 20.30. В частности, минчане могут высказать замечания в связи с ценами на товары, качеством продукции, недостаточным ассортиментом товаров и так далее.