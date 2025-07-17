Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчане могут пожаловаться на просрочку и высокие цены в магазинах

Профсоюз сказал, что минчане могут сообщить о завышенных ценах и просрочке в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Минчане могут пожаловаться на просрочку и высокие цены в магазинах. Подробности сообщили в пресс-службе Минского городского объединения профсоюзов, пишет агентство «Минск-Новости».

Согласно информации, жители Минска 17 июля, в четверг, смогут сообщить жалобы и предложения в общественную приемную в период с 11.30 до 20.30. В частности, минчане могут высказать замечания в связи с ценами на товары, качеством продукции, недостаточным ассортиментом товаров и так далее.

Всю информацию можно сообщить по указанному номеру телефона: +375 (29) 35−000−32. Сообщается, что все ситуации будут проанализированы и в случае необходимости специалисты выедут на место.

Тем временем МАРТ заявил про изменения в работе рынков в Беларуси.

Кстати, белоруска рассказала, как смогла вырастить гигантскую клубнику: «Вес ягоды составил 173,5 грамма».

Кроме того, МАРТ Беларуси подсчитал, что полный комплект школьника обойдется в сумму до 1300 рублей.