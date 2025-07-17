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В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах

МВД: чтобы обезопасить частную переписку, надо не открывать файлы от неизвестных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следует закрыть все активные сеансы, настроить двухфакторную аутентификацию и не открывать файлы от неизвестных, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Как обезопасить частную переписку… Закройте все активные сеансы… Настройте двухфакторную аутентификацию… При получении сообщений с незнакомых номеров не переходите по ссылкам и не открывайте вложенные файлы», — говорится в сообщении.

Правоохранители также советуют связаться со знакомым лично, если от него пришло подозрительное сообщение и не предоставлять личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров.