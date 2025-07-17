Нижегородский краевед Алимжан Орлов ушел из жизни на 96-м году жизни

Ушел из жизни известный нижегородский краевед и историк Алимжан Орлов. Ему было 95 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.
Как отмечается, Алимжан Орлов внес значительный вклад в изучении истории Нижегородской области и сохранение культурного наследия татарского народа. Он неоднократно получал различные награды на региональном и федеральном уровне, а также благодарственные письма.
Долгое время он был преподавателем в Горьковском сельскохозяйственном институте, а также уделял много времени изучению истории татар-мишарей — одного из коренных народов Нижегородской области. Он написал более 100 научных и публицистических работ. Кроме того, он принимал участие в этнокультурных и межнациональных проектах.
Напомним, ранее из жизни ушел известный нижегородский врач-реаниматолог Александр Петров.