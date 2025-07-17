Нижегородский краевед Алимжан Орлов ушел из жизни на 96-м году жизни

Долгое время он был преподавателем в Горьковском сельскохозяйственном институте, а также уделял много времени изучению истории татар-мишарей — одного из коренных народов Нижегородской области. Он написал более 100 научных и публицистических работ. Кроме того, он принимал участие в этнокультурных и межнациональных проектах.