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Полеты из Перми в Ташкент продолжатся до октября

Полетная программа из Перми в Ташкент стартовала в мае этого года.

Источник: Комсомольская правда

Авиарейсы из Перми в Ташкент теперь будут выполняться до 20 октября, хотя ранее планировалось завершить программу 25 августа. Об этом сообщается на сайте аэропорта Большое Савино. Вылеты, как и прежде, будут проходить по понедельникам.

Напомним, полетная программа из Перми в Ташкент стартовала в мае этого года.

Ранее «Комсомолка» писала, что жители Перми с ноября 2025 года смогут отправиться в Таиланд без пересадок. Прямые перелеты стартуют 8 ноября и будут доступны до 1 мая следующего года. Самолеты планируют отправлять один раз в 12 дней. Турпакеты с завтраками обойдутся минимум в 97 тысяч рублей за одного человека.