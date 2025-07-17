Полеты из Перми в Ташкент продолжатся до октября

Авиарейсы из Перми в Ташкент теперь будут выполняться до 20 октября, хотя ранее планировалось завершить программу 25 августа. Об этом сообщается на сайте аэропорта Большое Савино. Вылеты, как и прежде, будут проходить по понедельникам.
Напомним, полетная программа из Перми в Ташкент стартовала в мае этого года.
Ранее «Комсомолка» писала, что жители Перми с ноября 2025 года смогут отправиться в Таиланд без пересадок. Прямые перелеты стартуют 8 ноября и будут доступны до 1 мая следующего года. Самолеты планируют отправлять один раз в 12 дней. Турпакеты с завтраками обойдутся минимум в 97 тысяч рублей за одного человека.