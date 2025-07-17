«Динамо-Владивосток» стартует в новом сезоне Второй лиги «А»

Приморский футбольный клуб «Динамо-Владивосток» открывает летне-осеннюю часть сезона Второй лиги «А». Уже 19 июля на домашнем стадионе команда сыграет против краснодарской «Кубани». В этом году «бело-голубые» существенно обновили состав и нацелены на попадание в топ-4, чтобы побороться за выход в элитную группу лиги. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморья.