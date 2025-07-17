«Динамо-Владивосток» стартует в новом сезоне Второй лиги «А»

Приморский футбольный клуб «Динамо-Владивосток» открывает летне-осеннюю часть сезона Второй лиги «А». Уже 19 июля на домашнем стадионе команда сыграет против краснодарской «Кубани». В этом году «бело-голубые» существенно обновили состав и нацелены на попадание в топ-4, чтобы побороться за выход в элитную группу лиги. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморья.
После завершения прошлого чемпионата у команды было всего несколько недель на подготовку. В межсезонье «Динамо» покинули несколько ключевых игроков, включая рекордсмена клуба Алексея Баева, забившего 33 гола в 93 матчах. Однако на смену пришли восемь новичков, среди которых — 16-летний воспитанник приморского футбола Матвей Кузнецов. Также в состав вошли опытные игроки, включая лучшего бомбардира прошлого сезона в группе «Серебро» Даниила Агуреева.
Подготовка к сезону прошла успешно. Команда провела сборы во Владивостоке и Китае, одержав уверенные победы в товарищеских матчах. Главный тренер Михаил Сальников доволен готовностью команды и настроен на высокие результаты.
Сезон пройдет в формате двухкругового турнира, где каждый клуб сыграет с каждым дома и на выезде. Болельщики смогут бесплатно посетить домашние матчи на стадионе «Динамо» (ул. Адмирала Фокина, 1). Первая игра состоится 19 июля в 19:00.
Отметим, что в Приморье более 61% населения занимаются спортом, а среди молодежи этот показатель превышает 90%. Развитие футбола в регионе — часть системной работы по популяризации здорового образа жизни.