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Под Самарой и Тольятти появятся новые мусорные полигоны к 2028 году

Власти Самарской области анонсировали строительство двух новых полигонов для приёма твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Власти Самарской области анонсировали строительство двух новых полигонов для приёма твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

По их задумке, к 2028 году отходы должны будут не просто лежать кучами, а порой даже работать — например, превращаться в топливо или удобрения. Об этом рассказал портал «Волга ньюс».

Первый объект — КПО «Самара» вместимостью 8,75 миллионов тонн — расположится под пгт Рощинский, рядом с трассой.

Туда планируют свозить до 350 тысяч тонн мусора ежегодно. Ещё 60 тысяч тонн — это, видимо, самые перспективные отходы — отправят на производство топлива.

Второй полигон — КПО «Тольятти» на 6,25 млн тонн — обоснуется около села Узюково. Там тоже всё по-взрослому: 250 тысяч тонн будут закапывать, а остальные 35 тысяч — также превратятся в топливо.

Эти мероприятия призваны решить проблему старых полигонов, которые уже как бабушкины шкафы — набиты до отказа, но выкинуть что-то сложно. Из-за этого приходилось возить мусор из Тольятти в Самару, как будто ему там лучше.

Кроме того, обещают модернизировать полигон под Сызранью и построить новые точки приёма отходов в Черкасском, Сергиевском и других районах.

Также часть мусора начнут перерабатывать в удобрения — да, представьте себе: ваша использованная пицца может стать питательным грунтом.

Интересно, что, по прогнозам, количество мусора чуть снизится — видимо, самарцы вдруг станут экономить на потреблении.

Общественное обсуждение проекта уже стартовало и продлится 20 дней, начиная с 15 июля. Все желающие могут высказать мнение, прежде чем этот проект станет полноправным документом.

А он, как водится, нужен для выбора нового регионального оператора по обращению с отходами.

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