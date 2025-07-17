Под Самарой и Тольятти появятся новые мусорные полигоны к 2028 году

Власти Самарской области анонсировали строительство двух новых полигонов для приёма твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
По их задумке, к 2028 году отходы должны будут не просто лежать кучами, а порой даже работать — например, превращаться в топливо или удобрения. Об этом рассказал портал «Волга ньюс».
Первый объект — КПО «Самара» вместимостью 8,75 миллионов тонн — расположится под пгт Рощинский, рядом с трассой.
Туда планируют свозить до 350 тысяч тонн мусора ежегодно. Ещё 60 тысяч тонн — это, видимо, самые перспективные отходы — отправят на производство топлива.
Второй полигон — КПО «Тольятти» на 6,25 млн тонн — обоснуется около села Узюково. Там тоже всё по-взрослому: 250 тысяч тонн будут закапывать, а остальные 35 тысяч — также превратятся в топливо.
Эти мероприятия призваны решить проблему старых полигонов, которые уже как бабушкины шкафы — набиты до отказа, но выкинуть что-то сложно. Из-за этого приходилось возить мусор из Тольятти в Самару, как будто ему там лучше.
Кроме того, обещают модернизировать полигон под Сызранью и построить новые точки приёма отходов в Черкасском, Сергиевском и других районах.
Также часть мусора начнут перерабатывать в удобрения — да, представьте себе: ваша использованная пицца может стать питательным грунтом.
Интересно, что, по прогнозам, количество мусора чуть снизится — видимо, самарцы вдруг станут экономить на потреблении.
Общественное обсуждение проекта уже стартовало и продлится 20 дней, начиная с 15 июля. Все желающие могут высказать мнение, прежде чем этот проект станет полноправным документом.
А он, как водится, нужен для выбора нового регионального оператора по обращению с отходами.
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