В Беларуси таксистка лишилась прав, не пропустив на переходе маму с ребенком. Подробности рассказали в пресс-службе ГАИ Витебской области.
Сообщается, что в Витебске 30-летняя водитель такси, находясь за рулем автомобиля Lada, нарушила ПДД и не предоставила преимущество женщине с маленьким ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе.
В ГАИ отметили, что инцидент случился на проспекте Черняховского неподалеку от дома № 35 корпус 1. Сказано, что женщина с ребенком стали переходить дорогу, убедившись в том, что троллейбус остановился. Но водитель такси требование Правил дорожного движения проигнорировала, не снизила скорость и заставила пешехода отступить назад.
В ведомстве добавили, что водитель такси была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере пяти базовых величин, или 210 рублей (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Кроме того, белоруски лишили прав на шесть месяцев.
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