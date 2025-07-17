В Беларуси таксистка лишилась прав, не пропустив на переходе маму с ребенком

В ГАИ отметили, что инцидент случился на проспекте Черняховского неподалеку от дома № 35 корпус 1. Сказано, что женщина с ребенком стали переходить дорогу, убедившись в том, что троллейбус остановился. Но водитель такси требование Правил дорожного движения проигнорировала, не снизила скорость и заставила пешехода отступить назад.