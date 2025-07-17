Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси таксистка лишилась прав, не пропустив на переходе маму с ребенком

Белоруска лишилась прав, не пропустив на пешеходном переходе маму с ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси таксистка лишилась прав, не пропустив на переходе маму с ребенком. Подробности рассказали в пресс-службе ГАИ Витебской области.

Сообщается, что в Витебске 30-летняя водитель такси, находясь за рулем автомобиля Lada, нарушила ПДД и не предоставила преимущество женщине с маленьким ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе.

В ГАИ отметили, что инцидент случился на проспекте Черняховского неподалеку от дома № 35 корпус 1. Сказано, что женщина с ребенком стали переходить дорогу, убедившись в том, что троллейбус остановился. Но водитель такси требование Правил дорожного движения проигнорировала, не снизила скорость и заставила пешехода отступить назад.

В ведомстве добавили, что водитель такси была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере пяти базовых величин, или 210 рублей (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Кроме того, белоруски лишили прав на шесть месяцев.

Ранее в Гомеле камера наблюдения на парковке магазина поймала бесправницу.

Тем временем третье транспортное кольцо появится в Минске, а второе все-таки замкнут.

Кроме того, минчане могут пожаловаться на просрочку и высокие цены в магазинах.