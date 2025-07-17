От пэлян до старообрядческого хлеба

Эта памятная дата была учреждена в нашей стране в 2022-м, в Год культурного наследия народов России. К этому дню приурочена одноимённая акция, которую уже в пятый раз инициировал Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова.
«Акция направлена на сохранение и популяризацию многонациональных традиций народов России, а также привлечение внимания к деятельности носителей и хранителей нематериального этнокультурного достояния нашей страны. В эти дни по всей стране проходят презентации объектов нематериального этнокультурного достояния, фольклорные праздники, концерты, мастер-классы, творческие встречи с хранителями традиций», — говорится в официальном релизе Дома Поленова.
В Пермском крае в этом году Единому дню фольклора приурочены два июльских события: фольклорно-этнографический фестиваль «Родные напевы», состоявшийся 12 июля в селе Буб Сивинского округа, и фестиваль национальной игрушки и игровой культуры «Акань», прошедший 11−12 июля в Кудымкаре.
А именно 17 июля, в Единый день фольклора, в ВК-группе Пермского дома народного творчества «Губерния» идут фильмы, снятые в этнографических экспедициях по Прикамью. Они посвящены объектам нематериального этнокультурного достояния России и Пермского края, традициям, которыми известен наш регион. Обвинская роспись и игра на многоствольных дудках- пэлянах, коми-пермяцкий праздник «Строча» и сказки Евдокии Трясциной, технологии изготовления хлеба старообрядцев и свадебный обряд села Буб — полный список можно найти на сайте ПДНТ «Губерния» в разделе «Нематериальное этнокультурное достояние».
Организатор Единого дня фольклора в Пермском крае — ГКБУК «Пермский дом народного творчества». События Единого дня проходят при поддержке министерства культуры Пермского края.