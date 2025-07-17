От пэлян до старообрядческого хлеба

А именно 17 июля, в Единый день фольклора, в ВК-группе Пермского дома народного творчества «Губерния» идут фильмы, снятые в этнографических экспедициях по Прикамью. Они посвящены объектам нематериального этнокультурного достояния России и Пермского края, традициям, которыми известен наш регион. Обвинская роспись и игра на многоствольных дудках- пэлянах, коми-пермяцкий праздник «Строча» и сказки Евдокии Трясциной, технологии изготовления хлеба старообрядцев и свадебный обряд села Буб — полный список можно найти на сайте ПДНТ «Губерния» в разделе «Нематериальное этнокультурное достояние».