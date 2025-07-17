Цифровизация по-узбекски: в Ташкенте конфисковали автомобиль за несуществующий долг за газ

Об этом мужчина рассказал в сообществе «Потребитель.уз». По его словам, инцидент произошёл утром, 16 июля, на улице Фаргона Йули. Сотрудники СБДД перекрыли трассу и, как в каком-то кино, устроили целую спецоперацию по перехвату автомобиля, в котором ехал он с семьёй.
Мужчине заявили, что его авто находится в розыске и подлежит изъятию. Документы забрали, машину тут же отправили на штрафстоянку. На вопрос «за что?» — предложили обращаться в районное управление Бюро принудительного исполнения (МИБ).
В МИБе объяснили: оказывается, владелец авто значится в списках должников «райгаза», и это послужило основанием для объявления автомобиля в розыск. То, что мужчина на месте показал мобильное приложение, где чётко видно: долгов нет, никого не убедило. Бумажки важнее.
«Попросили физически принести распечатанную и заверенную справку на бумаге, что я и сделал. В общем, весь день был потрачен на беготню по инстанциям за справками», — отметил он.
Более того, он оказался не один в такой ситуации. Ещё один водитель, приехавший в Ташкент из другого региона, также лишился машины. Теперь ему, чтобы «освободить» автомобиль со столичной штрафстоянки, нужно ехать по месту прописки за подобной справкой, и только после этого можно будет вернуть транспорт. Сотни километров — ради бумажки.
Это точно цифровизация?
Случай этот — далеко не первый. Люди регулярно сталкиваются с ошибочными начислениями долгов, которые внезапно всплывают в базе данных, причём никаких уведомлений не приходит, и никто не несёт за это ответственность.
Вместо того чтобы защищать права граждан, система работает против них: пока человек не докажет, что он не верблюд — он виновен. А организации, допустившие ошибку (или, возможно, сознательно внёсшие ложную информацию), остаются безнаказанными.
Возникает вопрос: где ответственность тех, кто формирует такие списки? Почему до сих пор не введён механизм штрафов и компенсаций за неправомерные действия, которые отнимают у людей не только транспорт, но и время, нервы, деньги?
А пока виноватыми остаются не те, кто навешивает фальшивые долги, а те, кто пытается их опровергнуть. Потому что в этой системе даже ваша цифровая «чистота» ничего не значит — если у вас нет бумажки с печатью.