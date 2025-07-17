Цифровизация по-узбекски: в Ташкенте конфисковали автомобиль за несуществующий долг за газ

Более того, он оказался не один в такой ситуации. Ещё один водитель, приехавший в Ташкент из другого региона, также лишился машины. Теперь ему, чтобы «освободить» автомобиль со столичной штрафстоянки, нужно ехать по месту прописки за подобной справкой, и только после этого можно будет вернуть транспорт. Сотни километров — ради бумажки.