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Хабаровск получил новые автобусы

В Хабаровске представили восемь современных автобусов, которые вскоре начнут курсировать по маршрутам № 8, 1С и 35, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Источник: Freepik

Новый транспорт полностью соответствует современным стандартам комфорта и безопасности для пассажиров. Как отметил мэр Хабаровска, автобусы оснащены системами видеонаблюдения и климат-контроля, что особенно важно для нашего региона с его переменчивым климатом.

Руководитель автотранспортного предприятия и предприниматель Данил Артамонов рассказал, что техника поступила из Китая и соответствует последним техническим требованиям: автобусы 2025 года выпуска работают на газомоторном топливе, оборудованы автоматической коробкой передач и всеми необходимыми системами безопасности.

Сергей Кравчук также рассказал о развитии электротранспорта в городе. В городе активно развивается электротранспорт. Так, при содействии главы региона закуплены новые трамваи и троллейбусы на автономном ходу.

Как отметила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Татьяна Малахова, в этом году министерство направило заявку на дополнительные закупки общественного транспорта, чтобы улучшить транспортную доступность для всех жителей Хабаровска.