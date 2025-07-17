Хабаровск получил новые автобусы

Новый транспорт полностью соответствует современным стандартам комфорта и безопасности для пассажиров. Как отметил мэр Хабаровска, автобусы оснащены системами видеонаблюдения и климат-контроля, что особенно важно для нашего региона с его переменчивым климатом.
Руководитель автотранспортного предприятия и предприниматель Данил Артамонов рассказал, что техника поступила из Китая и соответствует последним техническим требованиям: автобусы 2025 года выпуска работают на газомоторном топливе, оборудованы автоматической коробкой передач и всеми необходимыми системами безопасности.
Сергей Кравчук также рассказал о развитии электротранспорта в городе. В городе активно развивается электротранспорт. Так, при содействии главы региона закуплены новые трамваи и троллейбусы на автономном ходу.
Как отметила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Татьяна Малахова, в этом году министерство направило заявку на дополнительные закупки общественного транспорта, чтобы улучшить транспортную доступность для всех жителей Хабаровска.