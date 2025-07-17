В Таганроге на торги выставили производство светодиодов за 500 млн рублей

В Таганроге выставили на продажу производство светодиодных светильников. Начальная цена объекта — 500 млн рублей, минимальная — на 100 млн рублей ниже. Об этом сообщается на портале «Российского аукционного дома».
Производственный комплекс расположен на Ленина, 220, в Восточном районе города.
Покупателям предлагают: участок площадью 16,4 тысячи кв. метров, производственный корпус, административно-бытовые помещения, гаражные боксы, автотранспортный цех, диспетчерскую и другие объекты, а также 39 единиц специализированного оборудования. Особую ценность представляет автоматизированная линия SMD-монтажа мощностью до 70 тысяч элементов в час.
Указано, что объект имеет ограничение в виде запрещения регистрации, но продавец обязуется снять это обременение. Торги назначили на 21 июля 2025 года.
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