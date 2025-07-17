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Новый закон о коллекторах 2025: что изменится с 1 сентября

Новый закон о коллекторах 2025: полный разбор измененийС 1 сентября 2025 года в России вступают в силу важные изменения в законодательстве о коллекторской деятельности.

Новый закон о коллекторах 2025: полный разбор изменений.

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу важные изменения в законодательстве о коллекторской деятельности. Федеральный закон № 137-ФЗ, подписанный Президентом, существенно ужесточает правила работы с должниками и вводит новые механизмы защиты граждан.

Основные изменения в законе о коллекторах.

— Прозрачность звонков;

— Коллекторы смогут звонить только с официальных номеров;

— Запрещено скрывать номера телефонов;

— В каждом сообщении должны быть указаны ФИО сотрудника и контакты организации.

Право на жалобу.

Подать жалобу может не только должник, но и любой человек, которому звонят коллекторы;

Для жалобы потребуются:

— Ваши личные данные;

— Информация о долге;

— Номера, с которых поступали звонки;

— Время звонков.

Полномочия ФССП.

— Приставы смогут проверять законность действий коллекторов;

— Будут запрашивать данные у операторов связи и кредитных бюро.

Ответственность за нарушения.

— За незаконные действия коллекторы будут привлекаться к административной ответственности;

— Штрафы для недобросовестных организаций увеличатся.

Что делать, если звонят коллекторы?

Даже после вступления закона в силу важно знать, как правильно вести себя при общении с взыскателями долгов.

Записывайте разговор.

Используйте диктофон или функцию записи звонков на смартфоне. Это поможет доказать факт угроз или психологического давления.

Проверяйте информацию.

Перед тем как обсуждать долг:

— Уточните ФИО сотрудника;

— Попросите назвать идентификационный номер;

— Узнайте полное название коллекторского агентства.

Сохраняйте спокойствие.

Даже если коллектор ведет себя агрессивно:

— Не повышайте голос;

— Не используйте оскорбления;

— Помните — все разговоры записываются.

Подавайте жалобу.

При нарушении ваших прав обращайтесь:

— В Федеральную службу судебных приставов;

— В прокуратуру.

Когда закон вступит в силу?

Большинство изменений начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Однако некоторые положения могут быть реализованы позже.

Вывод:

Новый закон серьезно ограничивает возможности коллекторов и усиливает защиту должников. Теперь организации будут обязаны работать прозрачно, а граждане получат больше инструментов для борьбы с незаконными методами взыскания.