Новый закон о коллекторах 2025: что изменится с 1 сентября

Новый закон о коллекторах 2025: полный разбор изменений.
С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу важные изменения в законодательстве о коллекторской деятельности. Федеральный закон № 137-ФЗ, подписанный Президентом, существенно ужесточает правила работы с должниками и вводит новые механизмы защиты граждан.
Основные изменения в законе о коллекторах.
— Прозрачность звонков;
— Коллекторы смогут звонить только с официальных номеров;
— Запрещено скрывать номера телефонов;
— В каждом сообщении должны быть указаны ФИО сотрудника и контакты организации.
Право на жалобу.
Подать жалобу может не только должник, но и любой человек, которому звонят коллекторы;
Для жалобы потребуются:
— Ваши личные данные;
— Информация о долге;
— Номера, с которых поступали звонки;
— Время звонков.
Полномочия ФССП.
— Приставы смогут проверять законность действий коллекторов;
— Будут запрашивать данные у операторов связи и кредитных бюро.
Ответственность за нарушения.
— За незаконные действия коллекторы будут привлекаться к административной ответственности;
— Штрафы для недобросовестных организаций увеличатся.
Что делать, если звонят коллекторы?
Даже после вступления закона в силу важно знать, как правильно вести себя при общении с взыскателями долгов.
Записывайте разговор.
Используйте диктофон или функцию записи звонков на смартфоне. Это поможет доказать факт угроз или психологического давления.
Проверяйте информацию.
Перед тем как обсуждать долг:
— Уточните ФИО сотрудника;
— Попросите назвать идентификационный номер;
— Узнайте полное название коллекторского агентства.
Сохраняйте спокойствие.
Даже если коллектор ведет себя агрессивно:
— Не повышайте голос;
— Не используйте оскорбления;
— Помните — все разговоры записываются.
Подавайте жалобу.
При нарушении ваших прав обращайтесь:
— В Федеральную службу судебных приставов;
— В Роспотребнадзор;
— В прокуратуру.
Когда закон вступит в силу?
Большинство изменений начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Однако некоторые положения могут быть реализованы позже.
Вывод:
Новый закон серьезно ограничивает возможности коллекторов и усиливает защиту должников. Теперь организации будут обязаны работать прозрачно, а граждане получат больше инструментов для борьбы с незаконными методами взыскания.