Новый закон о коллекторах 2025: что изменится с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу важные изменения в законодательстве о коллекторской деятельности. Федеральный закон № 137-ФЗ, подписанный Президентом, существенно ужесточает правила работы с должниками и вводит новые механизмы защиты граждан.