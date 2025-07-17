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Омскую птицефабрику оштрафовали за сальмонеллу в курятине

Опасную продукцию поставляли в рестораны быстрого питания.

Источник: Комсомольская правда

15 июля 2025 года арбитражный суд Омской области оштрафовал АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» на 350 тысяч рублей. Поводом стало обнаружение сальмонеллы в куриных полуфабрикатах, поставлявшихся в Rostic’s и KFC.

Проверка Роспотребнадзора выявила в продукции бактерии Salmonella Enteritidis, опасные для здоровья потребителей. Нарушения были зафиксированы в нескольких партиях куриных стрипсов, реализованных в местных ресторанах быстрого питания.

В судебном решении также указаны многочисленные нарушения маркировки продукции. В частности, на упаковках отсутствовала обязательная информация о группе полуфабрикатов «бескостные», что является несоблюдением технических регламентов.

Штраф назначен по фактам нарушения санитарного законодательства и требований безопасности пищевой продукции. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее «КП Омск» сообщила, что Любинская птицефабрика загрязнила более 70 гектаров почвы пометом.