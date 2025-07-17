«Мы всерьёз подумываем уехать из села» — жители Долны протестуют против ликвидации местной гимназии: По всей Молдове массово закрывают школы — народ недоволен и вынужден покидать родину

Если школы продолжают закрываться, где будут работать те, кто учится на педагога? Как можно говорить о будущем профессии, если школы исчезают одна за другой? Мы не можем содержать школу с тремя детьми в классе, но образование — это не бизнес. Не экономьте на детях. Люди не хотят идти работать в школы, где постоянно угрожают закрытием. Да, всё сводится к деньгам, но почему на всё есть средства, кроме как на наших детей? Когда нужна армия — детей зовут, а на их образование средств нет".