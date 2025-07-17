В Страшенах перед зданием районного совета прошёл протест жителей села Долна. Они требуют не закрывать школу.
«Мы не отдадим школу», — скандировали родители детей, которым в случае закрытия учебного заведения придётся ездить в другой населённый пункт.
С 2022 года родители борются за сохранение гимназии в селе Долна, которую хотят закрыть.
Районные власти ссылаются на приказ министерства образования о закрытии всех школ, где учащихся меньше 100 и предлагают родителям выбрать другое учебное заведение за несколько километров от села. Но родители категорически против.
"Почему они к нам не вышли? Потому что снова нашлось 700 тысяч отговорок?
Все прекрасно знают, что там происходит. Всегда приходят с какими-то бумагами украдкой, но собрание с родителями не организуют. Скажите, когда в последний раз вы собирали родителей? Почему не делаете этого? Хоть раз сказали бы прямо, что школу планируют закрыть. Всё только через документы, всё решается бумажками, без обсуждения.
Почему именно наша школа, если в Молдове есть учреждения с ещё меньшим количеством детей? Почему не было собраний, отчётов, объяснений? Где доказательства, что та школа, куда предлагают перевести детей, действительно лучше? Мы — не статистика. Мы хотим ясности, справедливости и права выбора.
Если школы продолжают закрываться, где будут работать те, кто учится на педагога? Как можно говорить о будущем профессии, если школы исчезают одна за другой? Мы не можем содержать школу с тремя детьми в классе, но образование — это не бизнес. Не экономьте на детях. Люди не хотят идти работать в школы, где постоянно угрожают закрытием. Да, всё сводится к деньгам, но почему на всё есть средства, кроме как на наших детей? Когда нужна армия — детей зовут, а на их образование средств нет".
Жительница села Долна, мама четверых детей, со слезами на глазах обращается лично к министру Дану Перчуну:
" У меня четверо детей, двое ещё учатся — в третьем и пятом классе. Мы пришли в районный совет, потому что нас никто не слышит. Решение о закрытии школы приняли без обсуждения с родителями. Нас просто поставили перед фактом. Мы хотим, чтобы нас услышали.
Если моему ребёнку придётся ездить в другое село, как он будет добираться? Я ухожу на работу в 7 утра. Сейчас школа рядом, я точно знаю, где мой ребёнок. А если он будет учиться в Миклеушень, кто за него будет отвечать? Кто его привезёт и увезёт?
Мы с мужем всерьёз подумываем уехать из села — не только из-за школы, но и потому что чувствуем: нас никто не считает за людей".
Крик души еще одной мамы из Долны к властям Молдовы: проявите доброту, сохраните школы и малые села Молдовы!
"У меня трое детей, и все они учились в селе Долна. Сейчас в местной школе остался только один — он переходит в четвёртый класс. Я пришла сегодня сюда, потому что нас глубоко тревожит ситуация: как стало известно, гимназию собираются закрыть, проект уже одобрен.
Мы обращаемся с просьбой ко всему государству, к Министерству образования — проявите доброту, силу и терпение, сохраните нашу школу в селе. Мы не хотим, чтобы наши дети ездили учиться в соседние сёла. Мы хотим, чтобы они учились у себя дома. Мы тоже учились в этой школе, и больно видеть её закрытые двери.
Пожалуйста, не закрывайте нашу школу. Это всё, что у нас есть в Долне. Мы благодарны нашим учителям, которые трудились днём и ночью, учили нас и наших детей. Есть результаты, мы довольны, и мы не хотим переводить детей в другие школы".
Ранее сообщалось, что власти Молдовы закрывают сразу 4 школы в Кагульском районе!
Родители учеников из сёл Котиханы, Лопоцика, Букурия и Лучешты в отчаянии — жёлтая власть лишает их детей права на образование!
Решение о закрытии сельских учебных заведений власти приняли без обсуждения — примаров, администрацию школ и родителей просто поставили перед фактом.
Реформа образования от PAS — это намеренное уничтожение страны. У людей отнимают рабочие места, у детей право на знания.
Деньги на школы есть. Но вместо поддержки детей, жёлтая власть покупает оружие и тратит миллионы на бессмысленные саммиты.
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