В Хабаровском крае стало больше небезопасных продуктов — Роспотребнадзор

Специалисты исследовали более двух тысяч образцов продуктов — как отечественных, так и импортных. Согласно отчёту, в продуктах стало чаще находиться нарушения по санитарно-химическим показателям. Если год назад таких было чуть больше полпроцента, то сейчас — почти 1,8%. Это связано, прежде всего, с превышением уровня нитратов в овощах. При этом вредных веществ вроде пестицидов, радионуклидов или микотоксинов выше допустимых норм обнаружено не было.