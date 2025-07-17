В Хабаровском крае стало больше небезопасных продуктов — Роспотребнадзор

Во втором квартале 2025 года в Хабаровском крае стало чаще выявляться небезопасное продовольствие. Об этом свидетельствуют результаты проверок Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Специалисты исследовали более двух тысяч образцов продуктов — как отечественных, так и импортных. Согласно отчёту, в продуктах стало чаще находиться нарушения по санитарно-химическим показателям. Если год назад таких было чуть больше полпроцента, то сейчас — почти 1,8%. Это связано, прежде всего, с превышением уровня нитратов в овощах. При этом вредных веществ вроде пестицидов, радионуклидов или микотоксинов выше допустимых норм обнаружено не было.
По другим показателям — например, соответствию заявленным на упаковке свойствам — также зафиксировано увеличение нарушений: 7,8% против 4,1% годом ранее. Почти 4% продуктов оказались фальсификатом. По микробиологии ситуация тоже ухудшилась: доля образцов, не прошедших проверку, выросла с 5,6% до 8,4%.
Особенно много претензий возникло к птице и продукции из неё — доля небезопасных проб выросла на 4,5%. Однако среди других категорий продуктов эксперты зафиксировали положительные изменения. Количество несоответствий по нормативной документации заметно снизилось: среди кондитерских изделий — на 12,6%, по молочной продукции — на 4,97%, по рыбе и морепродуктам — на 4,2%, по готовым блюдам — на 3,75%.
Дополнительно были исследованы 241 проба на содержание пестицидов. Только в одном случае — в партии свежих яблок из Китая — выявлены остаточные вещества, однако их уровень не превышал допустимых норм.
По каждому случаю нарушений приняты меры: небезопасные товары сняты с реализации, а в адрес производителей и поставщиков направлены предписания. Контроль за качеством и безопасностью продуктов в Хабаровском крае продолжается в плановом режиме.