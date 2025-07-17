В Нижегородской области запустят особый «Поезд здоровья»

Об этом главред медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов написал в своём телеграм-канале.
В рамках областной инициативы «Здоровая улыбка для особенных детей. Поезд здоровья» ведущие специалисты Нижегородской областной стоматологической клиники проведут осмотр детей и подростков, страдающих расстройствами аутистического спектра.
Врачи также проведут консультации с родителями юных пациентов, на которых расскажут, как избежать нежелательного поведения у детей с РАС во время посещения стоматологического кабинета.
«Поезд здоровья» будет работать на базе Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями (Арзамас, ул. Ступина, 51а) с 10 утра. Начало стоматологических осмотров запланировано на 11:00.
Организатором мероприятия выступает Центр социального развития Нижегородской области при содействии Общественной палаты региона и Нижегородской ассоциации стоматологов.