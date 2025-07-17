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В Московском зоопарке родились козлята дагестанских туров

В экспозиции «Турья горка» Московского зоопарка произошло радостное событие — сразу шесть самок дагестанского тура принесли потомство. Всего родилось девять козлят.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Московский зоопарк

В Московском зоопарке в группе дагестанских туров, проживающих на территории «Турьей горки», родились девять детенышей. Все шесть самок стада принесли потомство в мае, причем трое из них — по два козленка. По словам сотрудников зоопарка, малыши чувствуют себя хорошо, активно развиваются и уже начали осваивать нижние ярусы горного террариума.

«Малыши питаются материнским молоком, но уже проявляют любознательность и подходят к ограждению. Они очень трогательны и совершенно не боятся посетителей», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Новорожденные пока остаются под присмотром матерей. В течение первой недели жизни они проводили время в гротах и других укрытиях, а затем постепенно включились в жизнь стада. Уже сейчас козлята демонстрируют отличную координацию и лазают по камням с удивительной ловкостью.

Дагестанский тур — крупное парнокопытное животное, достигающее 160 см в длину, до 100 см в высоту и массы 120−140 кг у взрослых самцов. Живут эти горные обитатели в труднодоступных районах восточной части Главного Кавказского хребта. В природе численность вида составляет около 10 тысяч особей, большинство из которых находится в заповедниках или отдаленных местах.

Посетители зоопарка могут наблюдать за тем, как малыши все увереннее передвигаются по скалам, пробуют свежую траву и веточки ивы, входящие в ежедневный рацион стада. Комбикорм также входит в меню, чтобы обеспечить животным полноценное питание.

Период размножения у дагестанских туров приходится на конец осени — начало зимы. Период беременности длится около пяти с половиной месяцев, и уже с конца мая до середины июня рождается основная масса детенышей.

Туры — животные с острым зрением и развитым обонянием: опасность они замечают за несколько километров, а запах человека чуют за сотни метров. Эти качества помогают им выживать в условиях гор и быть осторожными даже в неволе.

Московский зоопарк участвует в программе по сохранению этого вида. Ранее выросшие особи регулярно отправляются в другие зоологические парки для формирования новых стад.