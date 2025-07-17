В Московском зоопарке родились козлята дагестанских туров

Новорожденные пока остаются под присмотром матерей. В течение первой недели жизни они проводили время в гротах и других укрытиях, а затем постепенно включились в жизнь стада. Уже сейчас козлята демонстрируют отличную координацию и лазают по камням с удивительной ловкостью.