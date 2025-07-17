Минздрав назвал порядок медпомощи при массовом поступлении пациентов с травмами

Минздрав Беларуси назвал порядок медпомощи при массовом поступлении пациентов с травмами. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Говорится, что в помощь руководителям организаций здравоохранения была разработана и утверждена Инструкция, касающаяся порядка организации и оказания медпомощи в случае массового поступления пациентов с травмами.
«Такой документ разработан впервые для применения при массовых травмах пациентов во время дорожно-транспортных и иных происшествиях», — уточнили в ведомстве.
В Минздраве заметили, что для специалистов в данной инструкции были даны определения следующих понятий: «массовое поступление пациентов» в зависимости от уровня организации здравоохранения, «медицинская сортировка пациентов».
Среди основным задач оказания медпомощи пациентам с травмой при их массовом поступлении названы прием, медицинская сортировка в зависимости от состояния («красный», «желтый», «зеленый» потоки), распределение, своевременное выполнение пациентам необходимых мероприятий по оказанию медицинской помощи.
Что касается специалистов, то для них определили порядок оказания медпомощь, обязанности сотрудников и руководителей при массовом поступлении пациентов с травмами.
Ранее врач сказала, почему белорусы стали чаще страдать от аллергии.
Кстати, Минздрав Беларуси высказался о продаже лекарств в интернете.
Тем временем Минтруда сказало, что делать белорусам, заболевшим до или во время отпуска.