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Минздрав назвал порядок медпомощи при массовом поступлении пациентов с травмами

Минздрав утвердил порядок медпомощи при массовом поступлении пациентов с травмами.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Беларуси назвал порядок медпомощи при массовом поступлении пациентов с травмами. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Говорится, что в помощь руководителям организаций здравоохранения была разработана и утверждена Инструкция, касающаяся порядка организации и оказания медпомощи в случае массового поступления пациентов с травмами.

«Такой документ разработан впервые для применения при массовых травмах пациентов во время дорожно-транспортных и иных происшествиях», — уточнили в ведомстве.

В Минздраве заметили, что для специалистов в данной инструкции были даны определения следующих понятий: «массовое поступление пациентов» в зависимости от уровня организации здравоохранения, «медицинская сортировка пациентов».

Среди основным задач оказания медпомощи пациентам с травмой при их массовом поступлении названы прием, медицинская сортировка в зависимости от состояния («красный», «желтый», «зеленый» потоки), распределение, своевременное выполнение пациентам необходимых мероприятий по оказанию медицинской помощи.

Что касается специалистов, то для них определили порядок оказания медпомощь, обязанности сотрудников и руководителей при массовом поступлении пациентов с травмами.

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