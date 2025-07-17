«Аэрофлот» вводит еще один рейс между Москвой и Калининградом с 4 августа

«В дополнение к действующему расписанию, с 4 по 31 августа между Москвой и Калининградом вводится новый рейс SU6151/6152 авиакомпании “Россия”: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении.
Таким образом, частота полетов по этому направлению достигнет 178 рейсов в неделю. «Будет побит рекорд прошлого лета, когда авиакомпании группы “Аэрофлот” (“Аэрофлот”, “Россия”, “Победа”) выполняли до 166 рейсов в неделю», — отметили в пресс-службе.
Большая часть рейсов одномерного флагманского перевозчика группы и авиакомпании «Россия» будет выполняться на вместительных среднемагистральных самолетах — Airbus A321 и Boeing 737−900. Кроме того, на ряд рейсов авиакомпании «Россия» в июле и августе запланированы широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в компоновке салона на 457 кресел.