«Аэрофлот» вводит еще один рейс между Москвой и Калининградом с 4 августа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с 4 по 31 августа будет выполнять еще один рейс между Москвой и Калининградом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Аэрофлота».