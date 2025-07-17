В Японии мужчина открыл приют для опасных собак, продав спорткар

В японском городе Яидзу, префектура Сидзуока, 54-летний Хиротака Саито открыл уникальный приют для животных, которых обычно не берут даже волонтеры — собак с тяжелым характером, склонных к укусам и агрессии. Центр получил название Wansfree, и все его услуги предоставляются бесплатно.
Как сообщает издание SCMP, псы, которых берет к себе Саито, обычно кусают без разбора, лают на каждого прохожего и выглядят пугающе. Почти все они ранее подвергались насилию или жестокому обращению. Сейчас в центре живут 40 таких собак и 8 кошек.
История Саито началась 12 лет назад, когда его бизнес столкнулся с серьезными проблемами. В отчаянии он собирался покончить с собой, но его 70-килограммовый пес лег у входной двери и не дал выйти из дома. Именно этот момент мужчина считает поворотным.
«Когда я понял, что меня спасла собака, решил посвятить жизнь спасению других псов», — рассказал Саито японскому телеканалу FNN. Он продал свой спортивный автомобиль марки Ferrari, купил участок земли и построил приют, где собаки могут гулять свободно без цепей.
«Я хочу, чтобы они знали: их любят», — говорит он. Несмотря на укусы (Саито надевает по три пары перчаток), он не отступает от своей миссии.
Сейчас он собирает средства, чтобы расширить приют и к 2028 году принять до 300 собак. «Я счастлив, как никогда раньше», — признается Саито. Его история вызвала волну поддержки в соцсетях: «У собак тоже есть чувства. Они заслуживают уважения и любви», — написал один из пользователей.