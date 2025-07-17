В Японии мужчина открыл приют для опасных собак, продав спорткар

История Саито началась 12 лет назад, когда его бизнес столкнулся с серьезными проблемами. В отчаянии он собирался покончить с собой, но его 70-килограммовый пес лег у входной двери и не дал выйти из дома. Именно этот момент мужчина считает поворотным.