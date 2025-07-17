В Петербурге 6,5 тысячи школьников пересдадут ЕГЭ

Школьники чаще всего выбирают для пересдачи информатику, обществознание, русский язык «АБН24». Возможность пересдачи ЕГЭ появилась в прошлом году.
В 2024 году пересдавали один предмет 5 248 выпускников.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля, ФедералПресс. В Петербурге из 27 тысяч школьников, которые сдавали ЕГЭ в 2025 году, будут его пересдавать 6,7 тысяч учащихся. Это на 18% выше по сравнению с прошлым годом.
Школьники чаще всего выбирают для пересдачи информатику, обществознание, русский язык «АБН24». Возможность пересдачи ЕГЭ появилась в прошлом году.
В 2024 году пересдавали один предмет 5 248 выпускников.