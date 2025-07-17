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В Петербурге 6,5 тысячи школьников пересдадут ЕГЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля, ФедералПресс. В Петербурге из 27 тысяч школьников, которые сдавали ЕГЭ в 2025 году, будут его пересдавать 6,7 тысяч учащихся. Это на 18% выше по сравнению с прошлым годом.

Школьники чаще всего выбирают для пересдачи информатику, обществознание, русский язык «АБН24». Возможность пересдачи ЕГЭ появилась в прошлом году.

В 2024 году пересдавали один предмет 5 248 выпускников.