В Петербурге 6,5 тысячи школьников пересдадут ЕГЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля, ФедералПресс. В Петербурге из 27 тысяч школьников, которые сдавали ЕГЭ в 2025 году, будут его пересдавать 6,7 тысяч учащихся. Это на 18% выше по сравнению с прошлым годом.