Соликамца будут судить за кражу 17 бутылок вина

Установлено, что ночью в мае пьяный фигурант прогуливался по улицам Соликамска. За стеклом сетевого магазина он увидел витрину с алкогольными напитками и решил побаловать себя. Обойдя здание с другой стороны, мужчина подобрал с дороги камень, разбил им стекло и через образовавшийся проем стал доставать бутылки. Соликамцу удалось похитить 17 бутылок вина. Добычу он донес до ближайшего пролеска, там расположился в укромном месте и принялся выпивать.