Соликамца будут судить за кражу 17 бутылок вина

В Соликамске завершено расследование уголовного дела о краже с незаконным проникновением в помещение. В преступлении обвиняют ранее судимого местного жителя 1981 года рождения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что ночью в мае пьяный фигурант прогуливался по улицам Соликамска. За стеклом сетевого магазина он увидел витрину с алкогольными напитками и решил побаловать себя. Обойдя здание с другой стороны, мужчина подобрал с дороги камень, разбил им стекло и через образовавшийся проем стал доставать бутылки. Соликамцу удалось похитить 17 бутылок вина. Добычу он донес до ближайшего пролеска, там расположился в укромном месте и принялся выпивать.
Правоохранители быстро установили местонахождение предполагаемого виновника и задержали его. Причиненный торговой точке материальный ущерб превысил 7 тысяч рублей. Часть похищенного вина удалось изъять и вернуть в магазин.
Теперь уголовное дело передано в суд.