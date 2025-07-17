Игровые площадки в Межгорье привели в порядок лишь после вмешательства прокуратуры

В башкирском городе Межгорье прокуратура провела проверку соблюдения требований безопасности на детских игровых площадках. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуроры выяснили, что 25 игровых зон, находящихся на балансе городского округа и управляющих компаний, имели серьезные нарушения. На некоторых площадках был поврежден окрасочный слой, нарушена геометрия конструкций, изношены подвески качелей и подвижные элементы. Также обнаружены выпирающие опасные детали, а технические паспорта на оборудование отсутствовали.
Сотрудники надзорного ведомства направили представления главе администрации и руководителям управляющих организаций. После этого были проведены ремонтные работы, а наиболее аварийные конструкции демонтированы.
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