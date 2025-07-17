Около 300 кв. метров захламленных сельхозугодий нашли в Ростовской области

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области обнаружили захламление 297 кв. метров сельхозземли. На участке находились строительный мусор и бытовые отходы, росли сорняки, рассказали в управлении Росельхознадзора.
— Территория, принадлежащая частному лицу, оказалась захламлена битой тарой, шифером и кирпичом. Были видны места горения бытовых отходов. Уборка на момент проверки не проводилась, — отметили в ведомстве.
Собственнику земельного участка направили требование об устранении нарушения. Он обязан привести территорию в состояние, соответствующее целевому назначению земель.
Подпишись на нас в Telegram.