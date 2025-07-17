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Число агроусадеб в Беларуси сократилось на тысячу за год

В Беларуси количество агроусадеб за год снизилось.

Источник: Комсомольская правда

Число агроусадеб в Беларуси сократилось на тысячу за год, пишет портал officelife.media со ссылкой на информацию Национального статистического комитета.

Согласно информации, в 2024 году в Беларуси работали более 1400 агроэкоусадеб. За год их число снизилось на тысячу. Отмечается, что за прошлый год в 1408 агроусадьбах смогли отдохнуть 427,6 тысячи человек. По данным на 2023 год, в стране было 2409 агроусадеб.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков в Беларуси.

Тем временем минчане могут пожаловаться на просрочку и высокие цены в магазинах.

Кроме того, Минтруда открыло чат-бот для белорусов, которым задержали зарплату.

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