Число агроусадеб в Беларуси сократилось на тысячу за год

Согласно информации, в 2024 году в Беларуси работали более 1400 агроэкоусадеб. За год их число снизилось на тысячу. Отмечается, что за прошлый год в 1408 агроусадьбах смогли отдохнуть 427,6 тысячи человек. По данным на 2023 год, в стране было 2409 агроусадеб.