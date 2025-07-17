Число агроусадеб в Беларуси сократилось на тысячу за год, пишет портал officelife.media со ссылкой на информацию Национального статистического комитета.
Согласно информации, в 2024 году в Беларуси работали более 1400 агроэкоусадеб. За год их число снизилось на тысячу. Отмечается, что за прошлый год в 1408 агроусадьбах смогли отдохнуть 427,6 тысячи человек. По данным на 2023 год, в стране было 2409 агроусадеб.
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