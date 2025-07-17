В Усть-Илимске появится Центр общения старшего поколения

Ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, в Усть-Илимске откроется Центр общения старшего поколения. Это будет уже двенадцатое подобное учреждение в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск рассказали в Заксобрании Иркутской области.
— Мы считаем этот проект очень важным, потому что с переводом социальных и пенсионных услуг в дистанционный формат мы сократили живое общение с пожилыми гражданами. Раньше они могли прийти за пенсией, постоять в очереди, пообщаться, обсудить интересные для них темы. Однако ввиду активной цифровизации, перевода услуг на интернет-платформы это стало невозможным. В знак хорошего и доброго отношения к старшему поколению и решено было создать такие центры, — рассказал председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников.
Центры общения старшего поколения уже работают в Аларском, Братском, Слюдянском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Удинском и Черемховском районах, Чунском, Нукутском и Нижнеилимском муниципальных округах, а также в Иркутске. За 2024−2025 годы в этих учреждениях провели более 2,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие свыше 25 тысяч человек.