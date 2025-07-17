В Усть-Илимске появится Центр общения старшего поколения

— Мы считаем этот проект очень важным, потому что с переводом социальных и пенсионных услуг в дистанционный формат мы сократили живое общение с пожилыми гражданами. Раньше они могли прийти за пенсией, постоять в очереди, пообщаться, обсудить интересные для них темы. Однако ввиду активной цифровизации, перевода услуг на интернет-платформы это стало невозможным. В знак хорошего и доброго отношения к старшему поколению и решено было создать такие центры, — рассказал председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников.