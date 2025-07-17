В Беларуси разработаны технологии заморозки и консервирования хлеба

МИНСК, 17 июл ― Sputnik. Беларусь экспортирует свою хлебобулочную продукцию в Россию, Узбекистан, Казахстан, а также в страны дальнего зарубежья, такие как США, Израиль, Турция, сообщила на пресс-конференции в четверг замначальника главка перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Ирина Баранцевич, передает корреспондент Sputnik.
«Беларусь работает не только на внутренний рынок, но и на расширение экспортных поставок хлебобулочных изделий. Наш хлеб активно продвигается не только в Россию, но и в страны СНГ, его любят и в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, во всех бывших советских республиках», ― сказала Баранцевич.
Также белорусские хлебобулочные изделия поставляются в Турцию, США, Израиль, всего более чем 10 стран мира.
«Поставки (за экспорт Sputnik) не были бы возможны, если бы не новые технологии, которые разработаны отечественными учеными», ― отметила Баранцевич.
При этом она добавила, что в Беларуси разработаны технологии заморозки хлебобулочных изделий, технология консервирования спиртом, хлеб консервируют модифицированной газовой средой, применяют одноступенчатую и многоступенчатую стерилизацию хлебобулочных изделий.
«Такие технологии позволяют увеличить срок годности изделий без консервантов и химических пищевых добавок», ― отметила представитель Минсельхозпрода.
По ее словам, к примеру заварные хлеба при использования таких технологий могут храниться от 96 часов до трех месяцев.
При этом она отметила, что при использовании ускоренных технологий в Беларуси до сих пор сохранилась традиционное хлебопечение, традиционное приготовление хлеба с натуральным брожением, с использованием натуральных культур, молочно-кислых бактерий и дрожжей.
«Это путь далеко не дешевый, это поддержание заквасок круглосуточно, но это стоит того. Потому что сегодня белорусский хлеб ― это бренд Республики Беларусь, и его увозят как хороший гостинец», ― сказала она.