В Беларуси разработаны технологии заморозки и консервирования хлеба

«Беларусь работает не только на внутренний рынок, но и на расширение экспортных поставок хлебобулочных изделий. Наш хлеб активно продвигается не только в Россию, но и в страны СНГ, его любят и в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, во всех бывших советских республиках», ― сказала Баранцевич.