На Патрокле во Владивостоке проснулся «канализационный вулкан»

В микрорайоне Патрокл во Владивостоке прорвало канализацию, после чего крышка люка вылетела вместе с содержимым. Местные жалуются на стойкий неприятный запах, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на тг-канал PATROKL.info (18+).
На улице Сочинской, напротив детского сада, произошло «извержение канализационного вулкана». Ранее такое уже происходило — еще до появления новых дорог. Жители сообщают, что зловоние проникло далеко вглубь района.
Специалисты Примводоканала уже устраняют последствия случившегося. При этом напоминая, что засоры по всему городу и данный в частности — это последствия выброшенных владивостокцами в канализацию влажных салфеток.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что в декабре 2024 на Патрокле запустили первую в городе станцию очистки канализации, которая может справляться с влажными салфетками и другими синтетическими материалами, попадающими в канализацию и выводящими из строя оборудование. Станцию запустили, чтобы бороться со зловонными стоками, которые сливаются в озеро на Патрокле. Но чтобы попасть в КНС, мусору нужно дойти туда по трубам, что, как теперь наглядно видно, не всегда заканчивается успешно.
Во Владивостоке ставят решетки-уловители для салфеток. Но только сами жители могут спасти город.
Канализационный трубопровод это не мусоропровод, сетуют специалисты.