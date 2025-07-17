На Патрокле во Владивостоке проснулся «канализационный вулкан»

Ранее ИА PrimaMedia писало, что в декабре 2024 на Патрокле запустили первую в городе станцию очистки канализации, которая может справляться с влажными салфетками и другими синтетическими материалами, попадающими в канализацию и выводящими из строя оборудование. Станцию запустили, чтобы бороться со зловонными стоками, которые сливаются в озеро на Патрокле. Но чтобы попасть в КНС, мусору нужно дойти туда по трубам, что, как теперь наглядно видно, не всегда заканчивается успешно.