В Самарской области завершили строительство 5 новых спортивных площадок

В Самарской области сданы пять новых универсальных спортивных площадок — к форуму «Россия — спортивная держава», который пройдёт ноябре 2025 года регион готовится всерьёз.
Новые объекты построены с современным полимерным покрытием и подходят для игры в футбол, баскетбол, волейбол, а также для тренировок и занятий физкультурой.
Две площадки открыты в Новокуйбышевске на территории лагеря «Юность», ещё три — в Самаре: в Красноглинском районе (школы № 146 и № 33) и в Советском районе (школа № 22). Все сооружения сданы вовремя и уже готовы к использованию.
Это лишь часть масштабной программы развития спорта в регионе. В 2024 году планируется построить 100 новых спортивных объектов.
Например, в Кинеле уже начали создавать площадки под нормативы ГТО, умные зоны с Wi-Fi и QR-кодами, а также воркаут-площадки.
В Тольятти тоже не сидят сложа руки: к началу учебного года там появятся 11 современных спортивных объектов.
Одна из самых интересных — многофункциональная площадка возле школы № 46, где летом будут проходить занятия, а зимой — кататься на коньках. Местные жители и школьники уже с нетерпением ждут открытия.
По словам директора школы, № 46 Ларисы Чубенко, новая площадка станет местом притяжения не только для учеников, но и для всех жителей района.
Кроме того, в регионе действует программа «Мастер спорта», инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым.
Её цель — поддерживать спортсменов, развивать инфраструктуру и популяризировать здоровый образ жизни.
Губернатор также анонсировал строительство в регионе 100 новых спортивных объектов в 2026 году. Такие проекты не просто меняют городской пейзаж, а формируют культуру активности и заботы о здоровье.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.