В Самарской области завершили строительство 5 новых спортивных площадок

Две площадки открыты в Новокуйбышевске на территории лагеря «Юность», ещё три — в Самаре: в Красноглинском районе (школы № 146 и № 33) и в Советском районе (школа № 22). Все сооружения сданы вовремя и уже готовы к использованию.