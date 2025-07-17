Неделя непогоды показала, что не все хорошо учились в школе

Может, люди не столько поглупели, сколько расслабились в городах? Вероятно, верят, что далеко ушли от природы. Раз у них чаты с искусственным интеллектом и бесконтактная покупка товаров, то себя уже частью природы не считают. Как молния может убить человека, который приехал к ней на дистанционно оплачиваемом шеринговом электрокаре? И это касается не только индивидуумов. В Новгороде в грозу молния ударила в электростанцию, был сильный пожар, отключили свет в целом районе. Как-то странно, ведь должны быть молниеотводы? Или забыли про них? В том же Новгороде почти на два часа осталась без электричества детская областная больница, отключили энергию даже в реанимации, в итоге реаниматологи со всего города прибежали в неонаталогию качать легкие новорожденных вручную. Вообще, вопрос, почему не было резервного питания… Вряд ли же так дорого обеспечить резервный источник. Думаю, секрет в том, что люди возомнили, будто они давно уже не люди. Киборги. Операторы ИИ. Что им гроза и молнии?