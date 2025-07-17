В Волгоградской области почтили память Николая II и его семьи

В ночь с 16 на 17 июля чекист Яков Юровский разбудил императора, его супругу Александру Федоровну и детей — Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и Алексея, сообщив, что в городе начались волнения и их необходимо перевести в безопасное место. Узников привели в полуподвальную комнату с одним зарешеченным окном, где Юровский объявил, что по постановлению Уральского областного совета они будут расстреляны. Тела убитых вынесли во двор, погрузили в машину и вывезли в Ганину Яму, где их сбросили в шахту, затем сожгли и закопали.