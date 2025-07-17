В Волгоградской области почтили память Николая II и его семьи

Как напоминает Волгоградская епархия, Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 года. После этого его вместе с семьей, врачом и слугами поместили под домашний арест в Царском селе. Летом 1917 года Временное правительство отправило их в ссылку в Тобольск, а весной 1918 года большевики перевели их в Екатеринбург. Именно там, в ночь с 16 на 17 июля, царская семья была расстреляна.
Арестованным разрешали посещать богослужения. Последнюю службу в Ипатьевском доме провел протоиерей Иоанн Сторожев всего за несколько дней до расстрела — 14 июля 1918 года.
В ночь с 16 на 17 июля чекист Яков Юровский разбудил императора, его супругу Александру Федоровну и детей — Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и Алексея, сообщив, что в городе начались волнения и их необходимо перевести в безопасное место. Узников привели в полуподвальную комнату с одним зарешеченным окном, где Юровский объявил, что по постановлению Уральского областного совета они будут расстреляны. Тела убитых вынесли во двор, погрузили в машину и вывезли в Ганину Яму, где их сбросили в шахту, затем сожгли и закопали.
Вместе с царской семьей были расстреляны придворный врач Евгений Боткин и несколько слуг: горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов и камердинер Алексей Трупп.
Долгие годы никто не знал, где были захоронены тела расстрелянных царственных страстотерпцев. Лишь в июле 1991 года были обнаружены предполагаемые останки пяти членов императорской семьи и слуг недалеко от Екатеринбурга, под насыпью Старой Коптяковской дороги. Генеральная прокуратура России открыла уголовное дело, и в ходе следствия подтвердилось, что это действительно они.
После нескольких лет исследований и общественных дискуссий 17 июля 1998 года мученики были захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. В июле 2007 года были найдены останки царевича Алексея и великой княжны Марии.