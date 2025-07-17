Разработано ПО для анализа активности мозга

Программная платформа разработана на языке программирования Python. Она умеет обрабатывать записи ЭЭГ и определять, какой стимул их вызвал. Сначала загружаются файлы с метками времени предъявления картинок или звуков. Потом сигнал очищается от шума, из него вычленяются простые характеристики. На следующем этапе алгоритмы машинного обучения решают, какой стимул вызвал такую реакцию. Результаты сохраняются в системе управления базами данных.