В Омске сдают в аренду легендарную башню «Дома со шпилем»

На онлайн-сервисе объявлений 15 июля появилось редкое предложение — в аренду сдается башня знаменитого «Дома со шпилем». Напомним, историческое здание располагается в центре Омска по адресу: проспект Маркса, 29.
Помещение — пространство на крыше площадью 105 квадратных метров — имеет статус свободного назначения. Объект подходит для различных видов деятельности. Автор объявления уточнил, что отделка в башне отсутствует. Высота потолка — 3.2 метра.
Владелец недвижимости также рассматривает вариант аренды вместе с расположенной этажом ниже квартирой площадью 85 «квадратов».
За пользование башней придется платить по 100 тысяч рублей в месяц. Цена может быть скорректирована в ходе переговоров. В 2022 году аналогичное помещение предлагалось в два раза дешевле, но арендатора тогда найти не удалось.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местную птицефабрику оштрафовали на сотни тысяч рублей за сальмонеллу в курятине.