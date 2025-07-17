Сколько стоит собрать ребенка в школу в Минске, посчитали власти города

Для девочки младшей школы можно приобрести сарафан минимальной стоимостью в размере 33−34 рубля, блузу — в районе 20 рублей. Максимальная стоимость на такие товары составляет в среднем на сарафаны младшей школы 98 рублей, предельная стоимость на блузы — 101 рубль. Что касается старшей школы, то сарафаны для девочек можно приобрести в среднем от 42 до 109 рублей, блузы — от 21 до 119 рублей.