Сколько стоит собрать ребенка в школу в Минске, посчитали власти города

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Набор школьных принадлежностей для учеников младшей школы может обойтись в 119−363 белорусских рублей, а для старшеклассников — от 115 до 500 рублей, сообщила на пресс-конференции начальник отдела развития торговли и услуг ГО «Столичная торговля и услуги» Анастасия Макарская.
«По городу Минску для учащихся 1−4 классов с учетом того ассортимента, что у нас есть, костюм для мальчика можно приобрести от 69 до 213 рублей, для старшеклассника — от 135 до 283 рублей», — проинформировала она.
Для девочки младшей школы можно приобрести сарафан минимальной стоимостью в размере 33−34 рубля, блузу — в районе 20 рублей. Максимальная стоимость на такие товары составляет в среднем на сарафаны младшей школы 98 рублей, предельная стоимость на блузы — 101 рубль. Что касается старшей школы, то сарафаны для девочек можно приобрести в среднем от 42 до 109 рублей, блузы — от 21 до 119 рублей.
«Спортивные костюмы для мальчиков и девочек минимальная стоимость составит 41 рубль, а максимальная 131 рубль. Это цены без скидок и акций», — подчеркнула Макарская.
Полуботинки, туфли для мальчика можно приобрести за 79−173 рублей, а для девочек — 55−184 рублей.
«Стоимость рюкзаков — от 65 до 244 рублей. Набор школьных принадлежностей (это полный канцелярский набор) для младшей школы — от 119 до 363 рублей, для старшеклассников — от 115 до 500 рублей. Это что касательно стоимости школьных товаров в столичных универмагах», — добавила начальник отдела.
Что касается наполненности товарами, то уже сегодня, по ее словам, в универмагах столицы представлено более 48 тысяч единиц швейных товаров отечественного производства, более 5,5 тысячи единиц обуви, трикотажных товаров — около 11 тысяч единиц, галантерейных товаров — более 1,8 тысячи.
При этом Макарская подчеркнула, что поставки продолжаются, так как пиковый рост спроса ожидается в августе, то есть эти цифры будут еще выше.