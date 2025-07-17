Российские ученые разработали телевизор для дальтоников

Дальтонизм, или дефицит цветового зрения (ДЦЗ), встречается у около 3% населения Земли, преимущественно у мужчин. Это состояние связано с нарушением работы колбочек, светочувствительных рецепторов сетчатки глаза, отвечающих за распознавание красного, зеленого и синего цветов. Наиболее распространены протанопия (нарушение восприятия красного) и дейтеранопия (не различение зеленых оттенков).
У дальтоников возникают трудности при использовании цифровых устройств, где важны точные различия между цветами — будь то интерфейсы смартфонов, диаграммы или просто телевизионные программы. Для решения этой задачи производители используют специальные режимы дальтонизации, но ни один из них пока не обеспечивает одновременной точности для дихроматов и трихроматов. Российские ученые решили это изменить.
Новый метод, о котором сообщили в RTVI, предполагает изменение только яркости цвета, а не его оттенка. Это позволяет человеку видеть изображение четче.
«Мы работали над этим несколько лет. Наша цель — сделать так, чтобы люди с нарушением цветового зрения могли смотреть одно и то же видео, что и все остальные, без потери качества и реалистичности», — пояснил доктор технических наук Дмитрий Николаев, соавтор проекта.
Основным инструментом стало применение нейросетевого алгоритма, поскольку традиционные математические подходы оказались недостаточно гибкими. ИИ-обработка каждого кадра позволяет учитывать особенности восприятия разных типов ДЦЗ, включая протанопию и дейтеранопию.
Экспериментальная группа включала 17 добровольцев:
- 3 — с нормальным зрением (трихроматы);
- 6 — с нарушением восприятия красного цвета (протаны);
- 8 — с нарушением зеленого (дейтаны).
Тестирование показало, что новый метод эффективнее стандартных решений в части объективной оценки натуральности изображения. Участники отметили, что картинка выглядит привычной и не искаженной даже после обработки. Можно будет смотреть сериалы и фильмы, не опасаясь, что все станет «нереальным». Авторы подчеркнули, что внедрение нового формата не требует смены аппаратуры, достаточно программного обновления. В дорогих телевизорах и смартфонах уже установлены нейропроцессоры, способные выполнять такие преобразования в реальном времени.
Решение уравнивает доступ к визуальной информации и улучшает жизни миллионов людей, страдающих от цветовой слепоты.