Российские ученые разработали телевизор для дальтоников

Тестирование показало, что новый метод эффективнее стандартных решений в части объективной оценки натуральности изображения. Участники отметили, что картинка выглядит привычной и не искаженной даже после обработки. Можно будет смотреть сериалы и фильмы, не опасаясь, что все станет «нереальным». Авторы подчеркнули, что внедрение нового формата не требует смены аппаратуры, достаточно программного обновления. В дорогих телевизорах и смартфонах уже установлены нейропроцессоры, способные выполнять такие преобразования в реальном времени.