Очереди сохраняются: более 2200 авто ожидают въезда в Евросоюз

Около 1000 фур находятся перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за сутки проследовало на сопредельную территорию через «Мядининкай» («Каменный Лог»), его контрольные службы оформили лишь 14% транспорта от нормы. Сотрудники «Шальчининкая» («Бенякони») пропустили 20% большегрузов.