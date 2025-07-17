Очереди сохраняются: более 2200 авто ожидают въезда в Евросоюз

По состоянию на 10.00 въезда в ЕС ожидают 1700 грузовых авто.
Около 1000 фур находятся перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за сутки проследовало на сопредельную территорию через «Мядининкай» («Каменный Лог»), его контрольные службы оформили лишь 14% транспорта от нормы. Сотрудники «Шальчининкая» («Бенякони») пропустили 20% большегрузов.
Перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» («Григоровщина») скопилось 650 единиц большегрузов. Латвийские контрольные службы за 24 часа приняли из Беларуси 31% авто от нормы.
Самая большая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») — 450 автомобилей. Сотрудники данного погранперехода за сутки приняли на свою территорию всего 33% транспорта. Также перед указанным погранпереходом фиксируется 35 автобусов.