В Москве началось прощание с режиссером Александром Миттой

Александр Митта стал широко известен благодаря фильмам «Друг мой Колька», «Звонят, откройте дверь», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Точка, точка, запятая», «Сказка странствий», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда» и другим.