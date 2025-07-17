Церемония прощания с режиссером Александром Миттой началась в Москве

В столице началась церемония прощания с режиссером Александром Миттой. Об этом в четверг, 17 июля, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».
На кадрах видно, как шесть мужчин вносят гроб с телом в Центральный дом литераторов — именно там пройдет церемония.
Евгений Митта сообщил о смерти отца 14 июля. Карьера режиссера началась с экранизации пьесы писателя Александра Хмелика «Друг мой, Колька». Позднее Митта снял фильмы «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Москва, любовь моя» и другие ленты. Согласно информации журналистов, режиссер скончался из-за рака почки. Последние дни своей жизни Митта проходил паллиативное лечение в хосписе.
В тот же день помощник режиссера рассказал, что прах Митты похоронят 17 июля рядом с супругой Лилией Майоровой.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье и близким Александра Митты в связи с его кончиной. Глава государства отметил, что артист был выдающимся режиссером и сценаристом, подчеркнув, что память о Митте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег, а также поклонников его творчества.