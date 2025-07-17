Жителям Башкирии объяснили причину перебоев мобильного интернета в Башкирии

Временные перебои с мобильным интернетом в Башкирии связаны с обеспечением безопасности населения. Об этом заявил секретарь регионального Совбеза и руководитель аппарата антитеррористической комиссии республики Валерий Олейник в эфире ГТРК «Башкортостан».
По словам чиновника, ограничение мобильного интернета является одной из мер противодействия террористическим угрозам. Он пояснил, что в последнее время участились случаи использования дронов для атак на территорию России, а управление этими беспилотниками часто осуществляется через мобильную связь.
Валерий Олейник подчеркнул, что ограничения не распространяются на проводной интернет и голосовую связь. Он назвал эти меры временными и точечными, применяемыми исключительно при реальной угрозе. В качестве примера Олейник привел аналогичные ограничения в Уфе во время празднования Дня Победы, которые помогли обеспечить безопасность участников мероприятий.
Для минимизации неудобств жителям республики рекомендуют подготовиться к возможным отключениям: иметь при себе наличные деньги, заранее договариваться о способах связи, пользоваться альтернативными источниками интернета и сохранять важную информацию в офлайн-режиме.
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