Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре на мосту «Фрунзенский» ограничат движение 17−19 июля из-за профилактики

В Самаре на мосту «Фрунзенский» ограничат движение — будут проводить плановые работыМинистерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области предупредило водителей о временном ограничении движения на мостовом переходе «Фрунзенский».

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области предупредило водителей о временном ограничении движения на мостовом переходе «Фрунзенский».

Ограничения вводятся для проведения плановых профилактических и ремонтных работ, необходимых для поддержания безопасности и бесперебойной работы важного транспортного узла.

Движение будет ограничено по крайним правым полосам в следующие сроки:

с 23:00 17 июля до 6:00 18 июля.

с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля.

Это означает, что в указанные ночное время суток часть полос может быть перекрыта, и водителям стоит быть готовыми к изменению привычного порядка движения.

Однако, как подчеркивают в минтрансе, полностью перекрывать мост не будут — движение останется открытым в штатном режиме, с частичным ограничением на крайних полосах.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Работы проводятся ради повышения долговечности и надёжности моста, который ежедневно обслуживает тысячи автомобилей.

Такие профилактические мероприятия — важная часть содержания дорожной инфраструктуры, и своевременный уход за объектами позволяет избежать более серьёзных ограничений в будущем.

Следите за обновлениями в дорожной обстановке через навигаторы и местные СМИ, чтобы избежать пробок и добраться до места назначения без задержек.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.