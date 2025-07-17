В Самаре на мосту «Фрунзенский» ограничат движение 17−19 июля из-за профилактики

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области предупредило водителей о временном ограничении движения на мостовом переходе «Фрунзенский».
Ограничения вводятся для проведения плановых профилактических и ремонтных работ, необходимых для поддержания безопасности и бесперебойной работы важного транспортного узла.
Движение будет ограничено по крайним правым полосам в следующие сроки:
с 23:00 17 июля до 6:00 18 июля.
с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля.
Это означает, что в указанные ночное время суток часть полос может быть перекрыта, и водителям стоит быть готовыми к изменению привычного порядка движения.
Однако, как подчеркивают в минтрансе, полностью перекрывать мост не будут — движение останется открытым в штатном режиме, с частичным ограничением на крайних полосах.
Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Работы проводятся ради повышения долговечности и надёжности моста, который ежедневно обслуживает тысячи автомобилей.
Такие профилактические мероприятия — важная часть содержания дорожной инфраструктуры, и своевременный уход за объектами позволяет избежать более серьёзных ограничений в будущем.
Следите за обновлениями в дорожной обстановке через навигаторы и местные СМИ, чтобы избежать пробок и добраться до места назначения без задержек.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.