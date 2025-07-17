Минцифры разработало изменения в правила предоставления IT-отсрочки

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минцифры России разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов, но осеннего призыва 2025 года они не коснутся, сообщили в министерстве, комментируя проект постановления, опубликованный для общественного обсуждения.
«Минцифры разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения. … Изменения не касаются осеннего призыва-2025», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Там рассказали о ряде изменений. Так, помимо прочего, компании при направлении списков в Минцифры теперь должны указывать сведения о занимаемых IT-специалистами должностях. Также, если у IT-специалиста иностранные документы об образовании, Минцифры потребуется подтверждение оснований для их признания.
В министерстве отметили, что изменения помогут молодым специалистам без перерывов строить карьеру в IT, а также позволят сохранить квалифицированные кадры в отрасли. При этом новые правила не создадут дополнительной нагрузки для бизнеса.
«Минцифры продолжает совершенствовать механизм IT-отсрочки, чтобы поддерживать развитие цифровой экономики страны», — добавили в ведомстве.