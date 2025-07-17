Минцифры разработало изменения в правила предоставления IT-отсрочки

Там рассказали о ряде изменений. Так, помимо прочего, компании при направлении списков в Минцифры теперь должны указывать сведения о занимаемых IT-специалистами должностях. Также, если у IT-специалиста иностранные документы об образовании, Минцифры потребуется подтверждение оснований для их признания.