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Врачам могут запретить писать рецепты от руки из-за почерка

Российские депутаты озаботились проблемой, с которой знаком почти каждый пациент — врачебный почерк порой невозможно понять. Антон Ткачев попросил Минздрав обязать медиков печатать рецепты, потому что фармацевты не могут их разобрать.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash.com

В России могут отказаться от рукописных рецептов из-за нечитаемого врачебного почерка. С соответствующим предложением в Минздрав обратился депутат Госдумы Антон Ткачев, письмо есть в распоряжении издания «База».

По словам парламентария, россияне массово жалуются, что не могут понять, что написано в рецептах. Часто затрудняются с расшифровкой не только пациенты, но и фармацевты, из-за чего возникают проблемы с получением лекарств, задержки в лечении и даже ошибки в назначениях. Особенно это касается пожилых людей, которым трудно ориентироваться в медицинских бумагах и приходится обращаться к нескольким специалистам.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения обязательной печати рецептов с помощью компьютера или использования типовых форм, заполняемых в электронном виде и распечатываемых пациенту», — говорится в обращении Ткачева к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

На данный момент Минздрав не прокомментировал инициативу, однако эксперты отмечают, что подобная мера уже реализуется в рамках цифровизации здравоохранения, но пока не во всех регионах.