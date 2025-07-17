Врачам могут запретить писать рецепты от руки из-за почерка

По словам парламентария, россияне массово жалуются, что не могут понять, что написано в рецептах. Часто затрудняются с расшифровкой не только пациенты, но и фармацевты, из-за чего возникают проблемы с получением лекарств, задержки в лечении и даже ошибки в назначениях. Особенно это касается пожилых людей, которым трудно ориентироваться в медицинских бумагах и приходится обращаться к нескольким специалистам.