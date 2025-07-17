Жару до 42 градусов прогнозируют в Конаеве

«На основании штормового предупреждения РГП “Казгидромет” от 17 июля 2025 года с 8:00 18 июля до 20:00 19 июля 2025 года в Конаеве ожидается сильная жара 40−42 градуса», — говорится в сообщении ДЧС Алматинской области.