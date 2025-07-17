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Жару до 42 градусов прогнозируют в Конаеве

В ДЧС Алматы предупредили жителей Конаева об экстремальной жаре, которая может достигать 42 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +25° 5 м/с 89% 757 мм рт. ст. +26°

«На основании штормового предупреждения РГП “Казгидромет” от 17 июля 2025 года с 8:00 18 июля до 20:00 19 июля 2025 года в Конаеве ожидается сильная жара 40−42 градуса», — говорится в сообщении ДЧС Алматинской области.

Между тем в Астане — облачно, без осадков, температура ночью +16−18°C, днем +31−33 °C.

В Алматы — переменная облачность, без осадков, температура ночью +23−25°C, днем +35−37°C.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков, температура ночью +20−22°C, днем +35−37°C.

Как жить, заниматься спортом и сексом без вреда для здоровья при экстремальной жаре, писал «Курсив».