Жару до 42 градусов прогнозируют в Конаеве

«На основании штормового предупреждения РГП “Казгидромет” от 17 июля 2025 года с 8:00 18 июля до 20:00 19 июля 2025 года в Конаеве ожидается сильная жара 40−42 градуса», — говорится в сообщении ДЧС Алматинской области.
Между тем в Астане — облачно, без осадков, температура ночью +16−18°C, днем +31−33 °C.
В Алматы — переменная облачность, без осадков, температура ночью +23−25°C, днем +35−37°C.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков, температура ночью +20−22°C, днем +35−37°C.
Как жить, заниматься спортом и сексом без вреда для здоровья при экстремальной жаре, писал «Курсив».