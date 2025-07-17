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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области, возможны ливни с грозами

17 июля местами в Ростовской области пройдут грозовые дожди с градом.

Источник: Комсомольская правда

Местами по Ростовской области с 12 до 14 часов и до конца суток 17 июля ожидаются дожди с грозами, градом и ветром до 20−24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителей Дона просят быть осторожными. Напомним, дождь и ветер лучше пережидать в помещении. Если стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электричества необходимо отключать технику. Просить о помощи нужно по номерам «101» или «112».

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